وزير التنمية المحلية يوجه رسالة شكر للمحافظين وفرق عمل مبادرة «صوتك مسموع»

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قال اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، إن مبادرة «صوتك مسموع»، التى أطلقتها الوزارة قبل سنوات، استقبلت منذ انطلاقها في أكتوبر 2018 وحتى نهاية أكتوبر 2021 حوالى 391 ألف رسالة منها أكثر من 74 ألف شكوي تم حل 72 ألفا منها بنسبة 96.8%، فيما بلغ عدد المتابعين لصفحة المبادرة علي الفيس بوك أكثر من 66 ألف متابعا.

واستعرض الوزير، التقرير الذى تلقاه عن جهود المبادرة خلال شهر أكتوبر 2021، حيث تلقت المبادرة حوالى 11 ألف رسالة منها 1938 شكوى تم التفاعل معها من قبل العاملين بالمبادرة بمقر الوزارة بالتنسيق والتواصل مع المحافظات المعنية، ونجحت المباردة فى حل 1526 شكوى بنسبة 78.6% وجارى حل 412 شكوي.

ووجه الوزير، رسالة شكر للمحافظين وفرق عمل مبادرة «صوتك مسموع»، التابعة للوزارة بجميع المحافظات والقائمين علي العمل في خدمة المواطنين ولكل من ساهم في نجاح منظومة الشكاوى وذلك للجهد المتميز في سرعة حل شكاوى المواطنين والتواصل معهم بكافة الوسائل الممكنة من خلال الوسائل التقليدية أو الواتس آب أو صفحة المبادرة علي موقع الفيس بوك أو البريد الإلكتروني متمنياً بذل المزيد من الجهد والعمل، خاصة مع توجيهات القيادة السياسية ورئيس مجلس الوزراء بضرورة الإهتمام بشكاوى المواطنين وسرعة حلها فى جميع المحافظات حتي يتحقق رضا المواطن علي مستوي الخدمات المقدمة اليه في جميع الوحدات المحلية.

وأكد «شعراوى»، أن أكثر المحافظات استقبالاً وتعاملاً مع شكاوى وطلبات المواطنين وتفاعلا معها خلال شهر أكتوبر هي محافظات الجيزة والقاهرة والقليوبية والاسكندرية والدقهلية والمنيا والبحيرة، مشيداً باستجاباتهم للشكاوى الواردة لمبادرة «صوتك مسموع»، والتحرك السريع لحلها على أرض الواقع والتنسيق الفعال والمتميز مع فريق عمل المبادرة.

كما أشار التقرير إلى تنوع شكاوى المواطنين التى تلقتها المبادرة ما بين شكاوى للقمامة والتى بلغ عددها 1163 شكوى والإشغالات 628 شكوى، ثم مخالفات البناء 85 شكوى، وشكاوى التعديات علي الأراضي الزراعية وأملاك الدولة 48 شكوى، وشكاوى الفساد 6 شكاوى، بالإضافة الي تلقي المبادرة 8 شكاوى خاصة بمبادرة «حياة كريمة»، وعدة مقترحات تم بحتها ودراستها بالتنسيق مع المحافظات.

وأضاف أن التقرير رصد أن خدمة «الواتس آب»، تلقت خلال الشهر 8397 رسالة تضمنت 1618شكوى مستوفاه تم حلها بنسبة 79 %، وتلقت صفحة الفيس بوك 298 شكوي تم حلها بنسبة 76.5%، والبريد الإلكتروني 22 شكوى، تم حلها بنسبة 82 %، وتلقي الخط الساخن 382 اتصالاً تضمنت إقتراحات المواطنين والإستفسارات عن الشكاوى التى ترد للمبادرة.

وطالب الوزير، كافة العاملين بالمبادرة والفرق التنفيذية بالمحافظات ببذل أقصى جهد لخدمة المواطن تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى للحكومة بتفعيل كافة آليات التواصل مع المواطنين بالمحافظات والإستماع إلى مشكلاتهم وسرعة الرد عليها وحلها للحصول رضا المواطن. جدير بالذكر أنه يمكن التواصل مع فريق عمل صوتك مسموع من خلال وسائل الاتصال المختلفة والتى تتيحها المبادرة عن طريق رقم "الواتس آب" ( 01150606783 ) ورقم الخط الساخن (15330 ) والصحفة الرسمية للمبادرة على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» (www.facebook.com/sotakmasmwo) والبريد الإلكتروني Info@mld.gov.eg .