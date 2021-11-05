التفتيش المالي والإداري يتابع أعمال تبطين الترع بمدينة الأقصر

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شدد العميد طارق لطفي رئيس مدينة الأقصر، على مسؤولي إدارة التفتيش المالي والإداري بضرورة المتابعة الميدانية المستمرة لمشروع تبطين الترع ضمن المشروعات الخدمية والتنموية الواقعة بنطاق مدينة الأقصر.

وقام مسؤولي الإدارة بالمتابعة الأسبوعية لأعمال المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع بمدينة الاقصر والوقوف على نسب التنفيذ على أرض الواقع.

وشملت جولة مسؤولي الإدارة، متابعة أعمال تنفيذ تبطين ترعة فرع واحد الأقصر، حيث تضمنت الأعمال تجهيز أعمال النجارة، وصب خرسانة بطول 60 م، وجاري استكمال الأعمال.