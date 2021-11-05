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«أوقاف الأقصر»: توزيع 250 زي وعمامة أزهرية على الأئمة

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«أوقاف الأقصر»: توزيع 250 زي وعمامة أزهرية على الأئمة «أوقاف الأقصر»: توزيع 250 زي وعمامة أزهرية على الأئمة

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أعلن الشيخ سيد محمد عبدالدايم محمود مدير مديرية أوقاف الأقصر عن قيام الوزارة، وللمره الثانيه على التوالى بتوفير عدد 150 زي أزهري وعدد 100 عمامة للأئمة بمديرية أوقاف الأقصر، والتى سوف يتم توزيعها عليهم، وذلك وفق ما تم إعلانه على الموقع الرسمى للوزارة .

وأضاف أن الدفعة الثانية تكون المديرية قد سلمت عدد 350 زي أزهرى للأئمة الذين يعملون بها ليرتفع عدد العمامات التي تم توزيعها إلى 775 .

ياتي ذلك في إطار الدور الدينى والوطني والاجتماعي لوزارة الأوقاف المصرية تحت رعاية الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعه وزير الأوقاف رئيس المجلس الأعلى للشؤون الاسلاميه ومن بين مفردات هذا الدور الاهتمام الكبير بكل الأئمه .

المصرى اليوم

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