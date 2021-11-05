القبض على عاطلين وربة منزل بتهمة ترويج المخدرات في الخانكة

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ألقت مباحث القليوبية، القبض على تشكيل عصابى يضم عاطلين وربة منزل تخصصوا في ترويج المخدرات وحيازة الأسلحة النارية في الخانكة.

تلقى اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور مركز شرطة الخانكة يفيد ورود معلومات بقيام تشكيل عصابى بمنطقة أبوزعبل دائرة المركز بالاتجار بالمواد المخدرة وحيازة الأسلحة النارية.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن ضباط مباحث مركز شرطة الخانكة، من ضبط المتهمين وهم «م م م» 30 سنة عاطل وم م ع«24 سنة، عاطل و»ج خ ع«44 سنة ربة منزل، لممارستهم نشاطا إجراميا في الاتجار بالمواد المخدرة وحيازتهم سلاحا ناريا وذخائر بدون ترخيص.

وضبط بحوزتهم بندقية خرطوش و4 طلقات وكمية من مخدر الحشيش تزن 500 جرام وكمية من مخدر الهيروين تزن 200 جرام ومبلغ مالى 275 ألف جنيه و4 هاتف محمول وأعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والسلاح النارى لحماية تجارتهم والمبلغ المالى حصيلة تجارتهم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتمت إحالة المتهمين للنيابة لتولي التحقيق.