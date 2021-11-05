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السكة الحديد: ساعه ونصف متوسط تأخير قطارات الإسكندرية - القاهرة

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السكة الحديد: ساعه ونصف متوسط تأخير قطارات الإسكندرية - القاهرة السكة الحديد: ساعه ونصف متوسط تأخير قطارات الإسكندرية - القاهرة

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أعلنت هيئة السكة الحديد أن متوسط تأخير القطارات اليوم علي خط الوجه البحري "القاهرة الاسكندرية" يبلغ ساعة ونصف، وذلك بسبب التهديات في بعض مواقع العمل بالمشروعات الحديثة الجاري تنفيذها من تجديد وصيانة السكك وتطوير المزلقانات والمحطات وتحديث نظم الاشارات.

وطالبت الهيئة جمهور الركاب باتخاذ التدابير والاجراءات بما يتوافق مع مصالحهم وأشغالهم.

واعتذرت الهيئة عن التأخيرات بسبب أعمال التطوير الشاملة التي تقوم بها على بعض الخطوط من شأنها تعزيز عوامل السلامة والأمان ورفع مستوي الخدمات المقدمة لجمهور الركاب.

المصرى اليوم

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