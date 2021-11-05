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مياه الإسكندرية تكرم الفائزين بمسابقة جائزة للتميز الحكومي 2021 من أبناء الشركة

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مياه الإسكندرية تكرم الفائزين بمسابقة جائزة مصر للتميز الحكومي 2021 من أبناء الشركة مياه الإسكندرية تكرم الفائزين بمسابقة جائزة للتميز الحكومي 2021 من أبناء الشركة

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كرم مهندس أحمد جابر رئيس شركة مياه الشرب بالاسكندرية، يسر صلاح الدين مدير عام شئون مجلس الإدارة؛ لحصولها على المركز الثانى ضمن فريق عمل دعم النزاهة بالشركة القابضة، بمسابقة جائزة للتميز الحكومى 2021.

وأوضح "جابر" أن تلك المسابقة تطرحها وزارة التخطيط والتنمية الإقتصادية، وأعلنت نتائج المسابقة في 19 أكتوبر الماضى بحضور الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، والدكتورة هالة السعيد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، وذلك فى إطار تشجيع التميز الوظيفي ودعم وتشجيع المتميزين للإرتقاء بمستوى أداء العمل.

وقام رئيس شركة مياه الشرب بالاسكندرية بتكريم أعضاء فريق إدارة دعم النزاهة بالشركة: الأستاذة سحر عصام مدير إدارة دعم النزاهة، والأستاذ أحمد الشناوى، والأستاذة مى الفحام أخصائي دعم النزاهة نظراً لجهودهم في تطبيق ومتابعة إجراءات دعم النزاهة بالعمليات المختلفة.

كما كرم بعض العاملين المتميزين من أبناء القطاع التجاري خاصة في مجال الرد على شكاوى المواطنين بحضور الدكتور أمير حجاب رئيس القطاع التجارى، والأستاذ محمد أحمد خيرت مشرف خدمة عملاء فروع جنوب، والأستاذة الشيماء جابر رئيس قسم الإتصال المباشر بفروع غرب وجنوب، والأستاذة مريم حسن رئيس قسم متابعة خدمة العملاء بفرع محرم بك، والأستاذة هند محمد إبراهيم بفرع سيدى بشر.

المصرى اليوم

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