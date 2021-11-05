البرهان يتعهد بالإلتزام والمحافظة على مكتسبات الثورة وسلاسة التحول الديمقراطي في السودان

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تعهد الفريق أول عبدالفتاح البرهان القائد العام للقوات المسلحة السودانية، بالإلتزام والمحافظة على سلاسة التحول الديمقراطي وإكمال مسيرة الإنتقال والحفاظ على أمن السودان ومكتسبات ثورة ديسمبر المجيدة وصولا إلى حكومة مدنية منتخبة.

وتلقى البرهان مساء الخميس اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، تناولا خلالها تطورات الأوضاع في السودان.

وأكد الطرفان على ضرورة الحفاظ على مسار الإنتقال الديمقراطي وضرورة إكمال هياكل الحكومة الإنتقالية والإسراع في تشكيل الحكومة .

وفي سياق متصل تلقى الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان القائد العام للقوات المسلحة إتصال هاتفي من أنطونيو غوتيريس الأمين العام للأمم المتحدة تناول تطورات الأوضاع في السودان، حيث أمن الطرفان على ضرورة الحفاظ على مسار الإنتقال الديمقراطي وإكمال هياكل الحكم وسرعة تشكيل الحكومة المدنية.

وتعهد القائد العام للقوات المسلحة السودانية الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان خلال الإتصال الهاتفي مع الأمين العام للأمم المتحدة بالمحافظة على سلمية وحتمية التحول الديمقراطي وإكمال مسيرة الإنتقال بما يحفظ أمن البلاد ومكتسبات الثورة والوصول إلى حكومة مدنية منتخبة.

واصدر الفريق اول ركن عبدالفتاح البرهان قرارا بإطلاق سراح اربعة وزراء سابقين وهم وزير الاتصالات هاشم حسب الرسول، ووزير الثقافة والإعلام حمزة بلول، ووزير الشباب والرياضة يوسف آدم الضي، ووزير التجارة والتموين على جدو.

وفي سياق الوساطات التي تجري في السودان لتقريب وجهات النظر بين المكونين العسكري والمدني التقى فولكر بيرتس ممثل الامين العام للامم المتحدة ورئيس بعثة يونيتامس بالممثل الخاص للاتحاد الافريقى اوباسانجو وناقش اللقاء التطورات السياسية في السودان.

وأوضح بيرتس في حسابه الرسمي بتويتر ان الاجتماع ناقش الوضع في السودان والجهود المشتركة لخفض التوتر وإطلاق سراح المحتجزين واستعادة الانتقال عبر الحوار.