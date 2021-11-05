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التعليم تعلن بدء التسجيل للابتعاث الخارجي في بكالوريوس التمريض
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الخميس 11 نوفمبر 2021 01:13 مساءً
"إنفاذ" يشرف على 6 مزادات في مكة والمدينة والرياض
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الخميس 11 نوفمبر 2021 01:12 مساءً
محمد صلاح يفوز بجائزة لاعب الشهر في الدوري الإنجليزي
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الخميس 11 نوفمبر 2021 01:05 مساءً
الأسهم اليابانية ترتفع وسط عمليات اقتناص صفقات
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الخميس 11 نوفمبر 2021 01:05 مساءً
355.1 مليون دولا صادرات مصر الي فرنسا خلال 6 اشهر ... و الأجهزة الكهربائية في المقدمة
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الخميس 11 نوفمبر 2021 01:05 مساءً
ضبط 13 عنصر إجرامي قائمين على بيع وترويج المواد المخدرة في البحيرة
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الخميس 11 نوفمبر 2021 01:05 مساءً
«شعراوي»: تلقي لقاح كورونا شرطًا لحضور دورات التنمية المحلية بسقارة
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الخميس 11 نوفمبر 2021 01:05 مساءً
مخاوف التضخم العالمية تدفع الليرة التركية لقاع جديد
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الخميس 11 نوفمبر 2021 01:05 مساءً
شحوط باخرة سياحية في النيل بأسوان وعلى متنها 70 سائحا
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الخميس 11 نوفمبر 2021 01:05 مساءً
رصد حوت ضخم بمياه «مرسى علم» بالبحر الأحمر
-
الخميس 11 نوفمبر 2021 01:05 مساءً
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فيديو اليوم السابع
تعليمات هامة للجماهير في مباراة القمة .. الأهلى والزمالك يتنافسان على صدارة جدول الدورى
فيديو
فيديو اليوم السابع
الجمعة 05 نوفمبر 2021 10:46 صباحاً
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