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لجان وزارتي السياحة و الصحة تواصل التفتيش على القري السياحية بالغردقة

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لجان وزارتي السياحة و الصحة تواصل التفتيش على القري السياحية بالغردقة لجان وزارتي السياحة و الصحة تواصل التفتيش على القري السياحية بالغردقة

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واصلت لجان وزارتي السياحة والصحة التفتيش على القري السياحية بالغردقة حول الاجراءات الصحية المتخذة واغلاق أي منشاة في حالة رصد أي مخالفة صحية بداخلها وذلك لليوم الثالث على التوالي

واكدت مصادر لـ«المصري اليوم» أن اللجنة من المقرر ان تستغرق فترة ٣ اسابيع ولديها الضبطية القضائية ولديها الصلاحية في غلق الفندق فورا في حالة وجود مخالفات تهدد سلامة وصحة النزلاء وسيتم تقسيم اعضاء اللجنة لعدة مجموعات وتستهدف لللجنة التفتيش على المطابخ والمطاعم والبوفيهات واماكن تخزين الاغذية ومصادر المياه والتأكيد على الاجراءات الاحترازية، وكذلك اخذ عينات من المياه والاطعمه المختلفة.

وستقوم اللجنة بالتفتيش على جميع العاملين داخل الفنادق، والتاكد من اتخاذهم الاجراءات الاحترازية داخل الفندق واثناء مزاولة عملهم، وطريقة تنظيف الارضيات والمطاعم وتفتيش على المخازن والمطابخ والتلاجات.

كانت وزارة السياحة والآثار قد اصدرت قراراً بالغلق الإداري لأحد الفنادق بمحافظة البحر الأحمر وذلك لعدم التزامه بتطبيق الاشتراطات الصحية والإجراءات الاحترازية، مما يؤثر على سلامة النزلاء به، ويعمل على الإضرار بسمعة المقصد السياحي المصري وجودة الخدمات المقدمة به

المصرى اليوم

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