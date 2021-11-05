مرشدو اللغة الروسية بعد 6 سنوات بطالة: الشركات تطلب مرافقين للأفواج بـ1500 جنيها يوميا

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بعد نحو ٦ سنوات من فقد أعمالهم التعرض لأزمة مالية وبطالة طويلة عاد المئات من مرشدي السياحة باللغة الروسية بالبحر الأحمر إلى أعمالهم بشركات السياحة والفنادق والقري السياحية مع قرار استئناف الرحلات الروسية لتنتهي معاناتهم طوال السنوات الماضية مع البطالة حيث كانوا أكثر فئة كانت تضررت من قرار وقف رحلات الطيران بين روسيا ومنتجعات البحر الأحمر وشرم الشيخ.

محمود صابر مرشد سياحي باللغة الروسية أكد أن معظم المرشدين كانوا بدون عمل أو مصدر دخل لهم منذ قرار السلطات الروسية تعليق رحلات الطيران إلى مصر بداية شهر نوفمبر 2015 حيث مرت هذه الفترة على هؤلاء المرشدين في إجازات مفتوحة من العمل بالشركات السياحية التي كانوا يعملون بها دون أن تقدم لهم هذه الشركات أي دعم مادي وقضوا هذه السنوات دون دخل.

وأضاف أن نحو 500 مرشد تم تسريحهم من أعمالهم وفقد دخلهم المالي وتغيرت حياتهم وبينهم من ترك السياحة بشكل عام واتجه للعمل في وظائف أخرى بعيدا عن مؤهله.

وأضاف صابر ومع قرار استئناف السياحة الروسية للبحر الأحمر وشرم الشيخ جاء طوق النجاة للمئات من المرشدين باللغة الروسية بالعودة لأعمالهم مرة أخرى حيث أعلنت شركات السياحة حاجتها لمرشدي الروسية وكشف صابر أن المفاجأة كانت أن الكثير من المرشدين اتجهوا للعمل في مهن أخرى أو سافروا للخارج وأن هناك شركات سياحة لديها عجز في المرشدين والمرافقين للأفواج السياحية الروسية.

وأوضح صابر أن المرشدين السياحيين باللغة الروسية بالبحر الأحمر هم الأكثر عددا من بين باقي المرشدين السياحيين بباقي اللغات فيما طالبت نقابة المرشدين السياحيين بالغردقة أعضائها بالالتزام بالأجر اليومي لمرافقة المجموعات السياحية في رحلتي الأقصر والقاهرة وذلك بمبلغ ١٥٠٠ جنيه يوميا وذلك كأجر عادل لهذه الرحلات.

وأعلنت عدد من شركات السياحة والفنادق التي تعمل في جلب واستقبال السائحين الروس حاجتهم لتعيين العشرات من متحدثي اللغة الروسية من المصريين من خريجي أقسام الروسي بكليات الألسن واللغات ومجيدي اللغة الروسية لسد العجز لديها من العمالة تمهيدا لارتفاع عدد رحلات الطيران وعودة الطيران الشارتر خلال نوفمبر الجاري وارتفاع نسبة الإشغالات بالقرى السياحية من السائحين الروس.

فيما أعلن عدد من شركات السياحة حاجتها لتعيين مرافقي أفواج سياحي وموظفي ترانسفير بين المطار والقرى السياحية ممن يجيدون اللغة الروسية وذلك بمرتبات تتراوح ما بين ٣ إلى ٥ آلاف جنيه بالاضافة إلى طلب مرشدين سياحيين باللغة الروسية للعمل في رحلات اليوم الواحد لزيارة الأماكن الأثرية والسياحية بالأقصر والقاهرة حيث طلبت إحدى الشركات السياحية الكبرى عددا من مرافقي الأفواج السياحية للعمل ترانسفير بين المطار والقرى السياحية ممن يجيدون اللغة الروسية استعدادا لاستقبال السياحة الروسية وبدأ الطيران رحلات الشارتر خلال الأيام المقبلة فيما يواصل القطاع السياحي والفندقي وقطاع الأنشطة البحرية والغوص والسفاري استعدادها لزيادة أعداد السياحة الروسية خلال الفترة المقبلة.