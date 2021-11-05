تحذيرات من القيادة على الطرق السريعة.. حالة الطقس اليوم وغدًا

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من وجود شبورة كثيفة تصل إلي حد الضباب فى الصباح الباكر خلال حالة الطقس اليوم وغدًا وخلال الأيام القادمة حتى يوم الإثنين المقبل.

حالة الطقس اليوم فى مصر الجمعة 5-11-2021

توقعت الأرصاد أن يكون الطقس اليوم مائلاً للحرراة فى القاهرة الكبري والسواحل الشمالية.

ويتوقع أن يكون حارا على جنوب البلاد وجنوب سيناء.

ويكون الطقس لطيفًا لطيفًا أول الليل ويميل للبرودة فى الساعات الأخيرة من الليل.

حذرت الأرصاد من كثافة الشبورة، وتنخفض الرؤية الأفقية على الطرق الزراعية المتجهة من وإلي القاهرة إلي أقل من ألف كيلو.

وتبدأ الشبورة مبكرًا من الساعة الرابعة فجرًا وتستمر حتى الثامنة صباحًا.

ونصحت الأرصاد سائقي السيارات بالحذر أثناء القيادة فى الصباح الباكر على الطرق السريعة.

توقعت الأرصاد أن تكون حالة البحر المتوسط معتدلة والرياح من شمالية شرقية إلي جنوبية شرقية، وكذلك البحر الأحمر معتدل واتجاه الرياح شمالي شرقي.

تنشط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية والقاهرة الكبري.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم فى مصر

تتوقع الأرصاد الجوية أن تكون درجة الحرارة الأعلي فى مصر اليوم 34 درجة للعظمي.

تتوقع الأرصاد الجوية أن تكون درجات الحرارة فى القاهرة اليوم 28 درجة للعظمي والصغري 19 درجة.

وتكون درجة الحرارة فى الإسكندرية المتوقعة للعظمي خلال حالة الطقس فى الإسكندرية 27 درجة، والصغري 19 درجة.

وتكون درجات الحرارة العظمي والصغري المتوقعة اليوم فى طنطا 28-19، دمنهور 28-19، شبين الكوم 28-20 درجة.

ويتوقع أن تكون فى مطروح 26-18، بورسعيد 27-21، دمياط 27-21، الزقازيق 28-17، المنصورة 28-17 درجة.

وتكون فى الإسماعيلية 28-20، رفح 27-18، شرم الشيخ 31-23، الغردقة 31-27 درجة.

ويتوقع أن تكون فى أسوان وإدفو 34-21، قنا 32-19، أسيوط 31-16، سوهاج 32-18، أسيوط 31-16، الفيوم 29-17 درجة.

يتوقع أن تكون درجات الحرارة المتوقعة فى مصر اليوم كما يلي:

درجات الحرارة وحالة الطقس المتوقعة غدًا السبت

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن ترتفع درجات الحرارة خلال حالة الطقس غدًا فى القاهرة والوجه البحري وتكون العظمي 29 والصغري 19 درجة.

وتكون درجات الحرارة فى السواحل الشمالية 27-20، جنوب سيناء 32-23، شمال الصعيد 30-18، جنوب الصعيد34-21 درجة.

وتنشط الرياح على السواحل الشمالية والقاهرة الكبري على فترات متقطعة.

تكون الشبورة كثيفة من الساعة الرابعة صباحًا وحتى الساعة الثامنة من الصباح على الطرق المتجهة إلي الوجه البحري ومدن القناة ووسط سيناء والسواحل الغربية والقاهرة الكبري.