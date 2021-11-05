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«القابضة للمياه»: تقييم مشاريع برنامج الترقي لدرجة مدير عام بالبحيرة

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«القابضة للمياه»: تقييم مشاريع برنامج الترقي لدرجة مدير عام بالبحيرة «القابضة للمياه»: تقييم مشاريع برنامج الترقي لدرجة مدير عام بالبحيرة

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نظمت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، ورشة تقييم مشاريع مشاركين برنامج المسار الوظيفي الإداري للقيادات المؤهلة لدرجة مدير عام، لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالبحيرة، في الفتره من ١الى ٣ نوفمبر ٢٠٢١، وذلك بعد اجتياز برنامج المسار الوظيفي الاداري للقيادات والمكون من أربع وحدات تدريبية.

وأكد المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، أهمية العنصر البشرى من أجل الإرتقاء بالمستوى المهنى والفنى لتطوير أداء العاملين وصقل مهاراتهم بكافة التخصصات الوظيفية بالشركة، وتأهيلهم لتولى مسئوليات الوظائف القيادية من خلال مشاريع لتطوير الأعمال بكل وظيفة.

وأشار إلى أن أحد الأهداف الاستراتيجية للشركة القابضة هو إعداد القادة والكوادر المتخصصة، لإدارة شركات مياه الشرب والصرف الصحي وتوفير خدماتها وفقاً للمعايير المصرية على أسس اقتصادية وتنموية مستدامة.

وأوضح ضرورة استيفاء الشروط والمعايير التي تضعها الشركة القابضة لبرامج المسار الوظيفى والترقى، من خلال اللجنه المقيمة والمكونه من عدد من الخبراء المعتمدين بالشركة القابضة.

وشملت أيام التقييم عروضا تقديمية لمشاريع تهدف إلى التطوير والتحسين وحل المشكلات من أجل رفع أداء الادارات العامة بالشركات التابعة.

المصرى اليوم

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