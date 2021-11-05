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محمد بن زايد يزور جناح بـ«إكسبو» ويبدي إعجابه بمحتوياته وعظمة الآثار المصرية

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محمد بن زايد يزور جناح مصر بـ«إكسبو» ويبدي إعجابه بمحتوياته وعظمة الآثار المصرية محمد بن زايد يزور جناح بـ«إكسبو» ويبدي إعجابه بمحتوياته وعظمة الآثار المصرية

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استقبل الجناح المصرى المشارك بفعاليات معرض اكسبو 2020 دبي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، والذى تفقد المعروضات محتويات الجناح والتي تضمنت التابوت الفرعوني والمستنسخات الاثرية والشاشات التفاعلية.

وقد عبر الشيخ محمد بن زايد خلال جولته بالجناح عن إعجابه بالمعروضات الاثرية وفكرة الجناح والتى تجمع بين أصالة التاريخ المصرى والرؤية الجديدة للدولة المصرية.

وكان في استقبال ولي عهد أبوظبى السفير أشرف الديب القنصل العام لمصر بدبي والوزير مفوض تجارى أشرف حمدي، رئيس المكتب التجاري المصري بدبي.

وتأتى هذه الزيارة في إطار الزيارات المكثفة التي قام بها عدد من كبار المسئولين بدولة الإمارات العربية المتحدة الجناح المصري باكسبو 2020 بدبي، وهو الأمر الذي يعكس عمق وخصوصية العلاقات المشتركة التي تربط قيادة وشعبا البلدين الشقيقين.

محمد بن زايد يزور جناح بـ«إكسبو»
محمد بن زايد يزور جناح مصر بـ«إكسبو»
محمد بن زايد يزور جناح مصر بـ«إكسبو»

المصرى اليوم

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