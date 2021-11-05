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مياه المنيا: حصول محطتي رفع صرف صحي أبيوها وعادل ولسن بأبو قرقاص علي شهادة TSM

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مياه المنيا: حصول محطتي رفع صرف صحي أبيوها وعادل ولسن بأبو قرقاص علي شهادة TSM مياه المنيا: حصول محطتي رفع صرف صحي أبيوها وعادل ولسن بأبو قرقاص علي شهادة TSM

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أعلن المهندس رجب السعيد جبر رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا، حصول محطة رفع صرف صحي ابيوها والشبكة التابعة لها ومحطة رفع صرف صحي عادل ولسن والشبكة التابعة لها على الشهادة العالمية «الإدارة الفنية المستدامة TSM»، بعد اجتيازهما التفتيش على جميع أقسام المحطتين للتأكد من استيفائهما جميع اشتراطات ومعايير الشهادة وتعليمات التشغيل والصيانة القياسية علاوة على ضبط الجودة والسلامة والصحة المهنية وإدارة الموارد البشرية.

وأوضح السعيد أن الشركة تحرص على تطوير محطاتها وتقديم خدماتها بأفضل جودة لتواكب التطورات الحديثة في مجال مياه الشرب والصرف الصحي لضمان تقديم أفضل الخدمات للمواطنين وذلك في اطار توجيهات المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي لجميع الشركات التابعة بالاستمرار في تأهيل جميع المحطات والروافع والشبكات للحصول على الشهادة الدولية للإدارة الفنية المستدامة وضمان استمرار تقديم أفضل خدمة للمواطن

ووجه الشكر لجميع العاملين بمنظومة TSM على الأداء المتميز مؤكدًا تأهيل باقي المحطات للحصول على الشهادة.

المصرى اليوم

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