إصابة 6 مواطنين في انقلاب سيارة على الصحراوى الغربي بالأقصر

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أصيب ٦ أشخاص في حادث انقلاب سيارة أجرة على الطريق الصحراوي الغربي امام الكيمان التابعة لمجلس مدينة إسنا جنوب الأقصر، وتم نقل المصابين لمستشفى إسنا التخصصي لتلقى العلاج اللازم.

تلقى مرفق إسعاف الاقصر، اخطارا من عبدالرحمن حباتر رئيس غرفة عمليات مجلس مدينة إسنا، يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة نقل جماعي كبوت، على الطريق الصحراوي «أسوان – القاهرة» بقرية الكيمان بمدينة إسنا، وتبين من المعاينة، إصابة كل من «عبدالهادي أحمد» 40 سنة، «عبدالرؤوف محمد» 40 سنة، «جبرالله أحمد سيد» 37 سنة، «محمد عبدالناصر» 19سنة، «شاهر أشرف عبدالرحمن» 18سنة، «محمد فراج أحمد» 16 سنة، مقيمين بقرية الرياينة التابعة لمركز أرمنت، ومصابين بكدمات وسحجات وجروح واشتباه كسور وارتجاج ونزيف بالمخ.

وعلي الفور انتقل لموقع الحادث، ابراهيم نصير رئيس مركز ومدينة إسنا، وعبدالرحيم طايع نائب رئيس المدينة، واللواء ولاء رضوان مساعد مدير أمن الأقصر لفرقة الجنوب بإسنا، والمقدم إسلام هندي نائب مأمور مركز شرطة إسنا، والمقدم أحمد عبدالخالق قوره معاون أول مباحث المركز، والمقدم عادل توفيق مدير وحدة مرور إسنا، والنقيب أحمد عبدالحميد، والنقيب أبراهيم الديناصوري ضابط المرور، وتم الدفع بعدد 4 سيارات إسعاف لنقل المصابين إلى مستشفى إسنا التخصصي.

وتم نقل المصابين إلى مستشفى إسنا لتلقي العلاج اللازم، وقامت وحدة مرور إسنا برفع مخلفات الحادث بواسطة ونش المرور لفتح الطريق الصحراوي مجدداً أمام مرور السيارات.

تم تحرير محضر بالواقعة، واخطار النيابة للتحقيق في الواقعة.