طائرة الأهلى تستعد للموسم الجديد بالفوز على الشرقية للدخان

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إطمئن الجهاز الفنى لفريق الأول لكرة الطائرة «رجال» بالنادي الأهلي على لاعبيه خلال التجربة الودية التى خاضها أمس وحقق الفوز على فريق الشرقية للدخان، استعدادًا للموسم الجديد.

قدم «رجال طائرة الأهلي» عرضًا قويًّا، وفاز بنتيجة ثلاثة أشواط دون مقابل، وحرص الجهاز الفني بقيادة محمد مصيلحي على تجربة العديد من الجوانب الفنية والخططية خلال المباراة.

ويواصل «رجال طائرة الأهلي» الاستعداد للموسم الجديد، حيث خاض الفريق معسكر إعداد بالإسكندرية تخلله وديتان أمام الاتحاد السكندري وسموحة حقق خلالهما الفوز.

وكان رؤوف عبد القادر، مدير عام النشاط الرياضي بالنادي، قد أعلن إتمام إجراءات التعاقد مع المحترف الأمريكي جاريت مواجاتوتيا لمدة موسم واحد، لتدعيم صفوف «رجال طائرة الأهلي» خلال الموسم الجديد.

ووقع جاريت مواجاتوتيا على عقود الانضمام إلى الأهلي بعد اجتياز الكشف الطبي، تمهيدًا للمشاركة في تدريبات الفريق الجماعية؛ استعدادًا لخوض المباريات في الفترة المقبلة.

وجاء التعاقد مع المحترف الأمريكي، في إطار حرص مجلس الإدارة برئاسة الكابتن محمود الخطيب على تدعيم فرق النادي المختلفة بأفضل العناصر للمنافسة على البطولات.

ويمتلك اللاعب الأمريكي خبرة كبيرة على مستوى الأندية، حيث سبق له الاحتراف في العديد من الدوريات الأوروبية كان آخرها الدوري البولندي.