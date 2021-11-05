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إيهاب جلال يطالب بحل الدوليين بسبب الكونفيدرالية

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إيهاب جلال يطالب بحل الدوليين بسبب الكونفيدرالية إيهاب جلال يطالب بحل الدوليين بسبب الكونفيدرالية

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أبدى إيهاب جلال المدير الفني لبيراميدز، سعادته بالفوز على الاتحاد السكندري بنتيجة (3-0)، مساء الخميس، باستاد الدفاع الجوي بالقاهرة، في الجولة الثالثة للدوري المصري الممتاز.

وأكد جلال في المؤتمر الصحفي عقب اللقاء، أن فريقه حقق 3 انتصارات متتالية وهي بداية رائعة وضعت الفريق على صدارة الترتيب. وفسر مدرب بيراميدز تباين أداء فريقه بين الشوط الأول والثاني، مؤكدا أن الفارق هو تخلص لاعبيه من الاستعجال في إنهاء الهجمات.

وأضاف، الجميع يلعب أمام بيراميدز بطريقة دفاعية لأننا نملك قدرات هجومية مميزة ولاعبين أصحاب خبرات ومن الطبيعي أن نجد بعض المتاعب". وأكد جلال أن رمضان صبحي استعاد مستواه الرائع وهو أمر مهم، كما أن تألق عبد الله السعيد أمر رائع بعدما واصل أداءه المميز وتسجيل الأهداف. وأوضح أنه سيعمل على استغلال فترة التوقف في تجهيز اللاعبين والإعداد القوي للمرحلة المقبلة واستكمال الدوري ومواصلة مشوار كأس الكونفيدرالية.

وشدد،أحتاج جميع اللاعبين في مباريات الكونفيدرالية، ويجب إيجاد حل لأزمة وجودهم مع في ذلك التوقيت، ومن الصعب التفريط في اللاعبين. ويرتبط بيراميدز بخوض مواجهتي الدور الإضافي للكونفيدرالية أمام مانياما الكونغولي يومي 28نوفمبر الجاري و5 ديسمبر المقبل وهو ما يتعارض مع مشاركة الفراعنة ببطولة كأس العرب.

المصرى اليوم

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