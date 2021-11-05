غداً في الإسكندرية.. انطلاق المؤتمر العلمي الدولي «الأزهر والتحديات المعاصرة»

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تنظم كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بجامعة الأزهر في الإسكندرية، فعاليات المؤتمر العلمي الدولي الرابع للكلية تحت عنوان «الأزهر والتحديات المعاصرة في ضوء أحاديث الإمام الطيب وتصريحاته»، غداً السبت، 6 نوفمبر.

وقالت الدكتورة إيمان محمد الشماع عميد الكلية ورئيس المؤتمر، إن الفعاليات يجرى تنظيمها تحت رعاية الإمام الأكبر الشيخ أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، والدكتور محمد حسين المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر والدكتور محمود صديق حسن نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث والدكتور محمد أبوزيد الأمير نائب رئيس الجامعة للوجه البحري،ويضم 5 محاور رئيسية للنقاش.

وأوضحت «إيمان»، أن أهداف المؤتمر تتمحور حول إبراز جهود شيخ الأزهر في مواجهة التحديات المعاصرة ودوره الإصلاحي والتنويري ومنهجه الوسطي في التعامل مع قضايا الوطن والامه، وإبراز الجهود العظيمة لمؤسسة الأزهر في شتى ميادين الفكر والدعوة والفتوى وخدمة الاسلام والدفاع عنه وأثر ذلك في تصحيح الواقع واستشراف المستقبل، وإلقاء الضوء على أبرز التحديات المعاصرة التي تواجه الأزهر في الداخل والخارج فكريا دعويا ووطنيا وأخلاقيا وتقديم رؤية مستقبلية لمواجهتها وتحصين الشباب من مخاطرها.

وقال الدكتور محمد حسن قنديل، وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، ومقرر المؤتمر، أن الفعاليات تتضمن 5 محاور رئيسية، تندرج تحتها العديد من الأبحاث والجلسات والنقاشات، مشيرا إلى أن المحاور تتضمن المحور الأول بعنوان «الازهر والتحديات قديما وحديثا» والمحور الثاني «القضايا الكبرى في فكر الإمام الطيب» حيث يتم التطرق إلى بيت العائله المصري والمواطنة والأخوة والإنسانية والسلام العالمي وقضايا المرأة والأسرة والمجتمع وقضايا التراث والتجديد والأزهر والقضية الفلسطينية.

وأوضح وكيل الكلية، أن المحور الثالث بعنوان «جهود الأزهر في مواجهة التحديات المعاصرة»، والمحور الرابع «اللغة العربية في مواجهة التحديات المعاصرة»،والمحور الخامس «احاديث الامام الطيب وتصريحاته رؤيه قانونيه.. حضارية».