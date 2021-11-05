«سيلفي» وابتسامات ونصائح.. عميد «تمريض الاسكندرية» تلتقى الطلاب الجدد بحديقة الكلية (صور)

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حرص الطلاب الجدد بكلية التمريض في جامعة الاسكندرية، الملتحقين بالعام الأكاديمي 2021/ 2022، على التقاط الصور الشخصية (السيلفي)، والصور التذكارية مع الدكتورة نفرتيتى حسن زكى عميد الكلية، وذلك خلال اليوم الترفيهى الذي نظمته أسرة «نبضة» أمس للترحيب بالطلاب الجدد من خريجي الثانوية العامة.

وأجرت العميدة جولة ميدانية داخل حديقة الكلية ومقابلة الطلاب الجدد، وأسدت إليهم عدد من النصائح العلمية والأكاديمية والحياتية لتحقيق التقدم والنجاح بالكلية والخروج بتقديرات مرتفعة تمكنهم من الوصول إلى درجات علمية عالية فضلا عن ممارسة المهنة بعد انتهاء الدراسة.

وفى سياق متصل، أعلنت كلية التمريض في جامعة الاسكندرية، منح درجة البكالوريوس المكثف في علوم التمريض على أن يحصل الخريج على لقب أخصائي تمريض، وتقوم الدولة بتكليف الخريجين في المستشفيات، ويشترط للمُتقدم أن يكون خريج من أحد الكليات التي تمنح درجة البكالوريوس بنسبة ٦٠ % على أن يكون حاصل على ثانوية عامة علمي علوم، ومدة الدراسة سنتين وسنة تدريب «امتياز»، ويتم التدريس داخل كلية التمريض على أيدي أساتذة جامعيين متخصصين في مجالات التمريض المختلفة والتدريب العملي في مستشفيات جامعية على أعلي مستوي، وأن الشهادة تكون مُعتمدة من المجلس الأعلي للجامعات المصرية ومُعترف بها داخل وخارج مصر.

"سيلفى" وابتسامات ونصائح .. عميد "تمريض الاسكندرية" تلتقى الطلاب الجدد بحديقة الكلية (صور)

"سيلفى" وابتسامات ونصائح .. عميد "تمريض الاسكندرية" تلتقى الطلاب الجدد بحديقة الكلية (صور)

"سيلفى" وابتسامات ونصائح .. عميد "تمريض الاسكندرية" تلتقى الطلاب الجدد بحديقة الكلية (صور)

"سيلفى" وابتسامات ونصائح .. عميد "تمريض الاسكندرية" تلتقى الطلاب الجدد بحديقة الكلية (صور)

"سيلفى" وابتسامات ونصائح .. عميد "تمريض الاسكندرية" تلتقى الطلاب الجدد بحديقة الكلية (صور)

"سيلفى" وابتسامات ونصائح .. عميد "تمريض الاسكندرية" تلتقى الطلاب الجدد بحديقة الكلية (صور)

"سيلفى" وابتسامات ونصائح .. عميد "تمريض الاسكندرية" تلتقى الطلاب الجدد بحديقة الكلية (صور)

"سيلفى" وابتسامات ونصائح .. عميد "تمريض الاسكندرية" تلتقى الطلاب الجدد بحديقة الكلية (صور)

"سيلفى" وابتسامات ونصائح .. عميد "تمريض الاسكندرية" تلتقى الطلاب الجدد بحديقة الكلية (صور)

"سيلفى" وابتسامات ونصائح .. عميد "تمريض الاسكندرية" تلتقى الطلاب الجدد بحديقة الكلية (صور)

"سيلفى" وابتسامات ونصائح .. عميد "تمريض الاسكندرية" تلتقى الطلاب الجدد بحديقة الكلية (صور)

"سيلفى" وابتسامات ونصائح .. عميد "تمريض الاسكندرية" تلتقى الطلاب الجدد بحديقة الكلية (صور)