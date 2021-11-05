استعداداً لبدء التصويت.. رش وتعقيم لجان انتخابات نادى أصحاب الجياد بالإسكندرية (صور)

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بدأت قوافل مواجهة فيروس كورونا المستجد، رش وتعقيم لجان انتخابات نادى أصحاب الجياد في الاسكندرية، استعداده لاجراء انتخابات مجلس الادارة الجديد (2021 / 2025)، اليوم الجمعة، وبدء التصويت لأعضاء الجمعية العمومية.

ويبلغ عدد اللجان الانتخابية 50 لجنة، وسط إشراف قضائي كامل باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية.

وينافس 4 مرشحين على منصب رئيس نادى النادى، فيما يبلغ إجمالي عدد المرشحين في الانتخابات، ٤١ مرشحاً، بينهم ٤ على منصب رئيس النادى، هم سيد سمرة وسمير عبدالحميد وأحمد والى وأشرف ايمن قاسم ،و٣ على منصب نائب الرئيس، هم عادل رجب وكمال طلبة ومصطفى غالى، و٢ على منصب أمين الصندوق وهما احمد ابو المجد وماجد الفحام.

كما يتنافس على مقاعد العضوية ٢٣ مرشحاً، هم محمد خالد المخرج بتليفزيون الاسكندرية، ودنيا عادل وكيل كلية التربية الرياضية في جامعة الاسكندرية، وأحمد إمام وإسلام رشوان وايه جمال وايمن الجندى وتامر الخلفاوى وسحر عيد وطارق شحاتة وطارق الحناوى وعادل فهمى وعادل أبوشادى وعبدالخالق بسيونى وعبدالعزيز صبرى وفيصل عبدالله وماجدة إبراهيم ومحمد أحمد ومحمد السيد ومحمد حجاب ومحمود دهب ومحمود المغربى ومصطفى كمال ووليد منير، مرشحين فوق السن، فيما يتنافس على مقاعد العضوية تحت السن، ٩ مرشحين وهم محمد مهنا وكريم الكسار وأحمد أبوالقاسم وأحمد على وإسماعيل محمود وعلى منص ومحمد السيد ومصطفى الرجال وميرنا عمرو .

استعداداً لبدء التصويت .. رش وتعقيم لجان انتخابات نادى أصحاب الجياد في الاسكندرية (صور)

استعداداً لبدء التصويت .. رش وتعقيم لجان انتخابات نادى أصحاب الجياد في الاسكندرية (صور)

استعداداً لبدء التصويت .. رش وتعقيم لجان انتخابات نادى أصحاب الجياد في الاسكندرية (صور)

استعداداً لبدء التصويت .. رش وتعقيم لجان انتخابات نادى أصحاب الجياد في الاسكندرية (صور)

استعداداً لبدء التصويت .. رش وتعقيم لجان انتخابات نادى أصحاب الجياد في الاسكندرية (صور)

استعداداً لبدء التصويت .. رش وتعقيم لجان انتخابات نادى أصحاب الجياد في الاسكندرية (صور)

استعداداً لبدء التصويت .. رش وتعقيم لجان انتخابات نادى أصحاب الجياد في الاسكندرية (صور)

استعداداً لبدء التصويت .. رش وتعقيم لجان انتخابات نادى أصحاب الجياد في الاسكندرية (صور)

استعداداً لبدء التصويت .. رش وتعقيم لجان انتخابات نادى أصحاب الجياد في الاسكندرية (صور)

استعداداً لبدء التصويت .. رش وتعقيم لجان انتخابات نادى أصحاب الجياد في الاسكندرية (صور)

استعداداً لبدء التصويت .. رش وتعقيم لجان انتخابات نادى أصحاب الجياد في الاسكندرية (صور)