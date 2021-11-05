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محافظ الإسكندرية يستقبل قنصل بمارسيليا لتفعيل الاتفاقيات مع أقاليم جنوب فرنسا

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محافظ الإسكندرية يستقبل قنصل مصر بمارسيليا لتفعيل الاتفاقيات مع أقاليم جنوب فرنسا محافظ الإسكندرية يستقبل قنصل بمارسيليا لتفعيل الاتفاقيات مع أقاليم جنوب فرنسا

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استقبل اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، السفيرة هايدى سرى، قنصل عام بمارسيليا، وذلك في زيارتها الأولى لديوان عام محافظة الإسكندرية، لبحث سبل التعاون.

ورحب محافظ الإسكندرية بقنصل عام مصر بمارسيليا، مؤكداً دعمه لجميع الجهود التي تبذلها الدولة لتوطيد التعاون والعلاقات مع دولة فرنسا.

وأشار المحافظ إلى أن اللقاء تضمن طرح عدد من المقترحات لزيادة تفعيل الاتفاقيات التي تم توقيعها من قبل بين محافظة الإسكندرية وأقاليم جنوب فرنسا في مجالات التبادل التجارى والاقتصادى، وإضافة مجالات جديدة للتعاون.

يأتي ذلك في إطار جهود الدولة للانتقال إلى موارد الطاقة الخضراء أو ما يسمى بالتحول الأخضر، وكذلك التحول الرقمى وتطبيق فكرة المدن الذكية، وحرصها على توطيد العلاقات الاقتصادية مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، ووضع خطط التعاون المستقبلية بما يعزز أجندة الدولة التنموية التي تتسق مع أهداف التنمية المستدامة.

محافظ الإسكندرية يستقبل قنصل عام مصر بمارسيليا لمناقشة تفعيل الاتفاقيات بين مدينة الإسكندرية وأقاليم جنوب فرنسا (صور)

المصرى اليوم

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