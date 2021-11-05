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استقبل اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، السفيرة هايدى سرى، قنصل عام مصر بمارسيليا، وذلك في زيارتها الأولى لديوان عام محافظة الإسكندرية، لبحث سبل التعاون.

ورحب محافظ الإسكندرية بقنصل عام مصر بمارسيليا، مؤكداً دعمه لجميع الجهود التي تبذلها الدولة لتوطيد التعاون والعلاقات مع دولة فرنسا.

وأشار المحافظ إلى أن اللقاء تضمن طرح عدد من المقترحات لزيادة تفعيل الاتفاقيات التي تم توقيعها من قبل بين محافظة الإسكندرية وأقاليم جنوب فرنسا في مجالات التبادل التجارى والاقتصادى، وإضافة مجالات جديدة للتعاون.

يأتي ذلك في إطار جهود الدولة للانتقال إلى موارد الطاقة الخضراء أو ما يسمى بالتحول الأخضر، وكذلك التحول الرقمى وتطبيق فكرة المدن الذكية، وحرصها على توطيد العلاقات الاقتصادية مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، ووضع خطط التعاون المستقبلية بما يعزز أجندة الدولة التنموية التي تتسق مع أهداف التنمية المستدامة.