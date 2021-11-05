أهدى للمحافظة لوحة جمعت 5 عصور.. تكريم عميد فنون جميلة الإسكندرية الأسبق (صور)

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

كرم اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، الدكتور محمد شاكر عميد كلية الفنون الجميلة في جامعة الاسكندرية الاسبق، وفريق عمله من الشباب السكندري، وذلك على اللوحة الفنية التي أعدها وأهداها الدكتور محمد شاكر للمحافظة، مقدماً الشكر لهم على جهودهم في إخراج تلك اللوحة بهذا الشكل الإبداعي.

وأشاد المحافظ بالقيمة الفنية والجمالية والتاريخية التي تضمنتها اللوحة، موضحاً أن اللوحة تعد مثالا حي لجميع العصور والحقبات التاريخية التي مرت بها مدينة الإسكندرية عروس البحر الأبيض المتوسط سواء العصر البطلمي، العصر الروماني، العصر البيزنطي، العصر الإسلامي، وأخيرا العصر الحديث.

على الصعيد ذاته؛ أكد الشريف على حرص محافظة الإسكندرية على تكريم أبنائها المبدعين والمتميزين وتقديم كامل الدعم لهم. وتشجيع جميع ألوان الفنون التي من شأنها الارتقاء بالذوق العام وإظهار الفن الراقي الذي يبرز مكانة الإسكندرية التي تزخر بكثير من الآثار من مختلف العصور التي مرت بها .

أهدى لوحة جمعت 5 عصور تاريخية .. تكريم عميد "فنون جميلة الإسكندرية" الأسبق (صور)

أهدى لوحة جمعت 5 عصور تاريخية .. تكريم عميد "فنون جميلة الإسكندرية" الأسبق (صور)

أهدى لوحة جمعت 5 عصور تاريخية .. تكريم عميد "فنون جميلة الإسكندرية" الأسبق (صور)