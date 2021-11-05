تعمل دون ترخيص وتبيع بأسعار غير معتمدة.. ضبط 29 مطعم وكافيه مخالف بالعجمي (صور)

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وجه اللواء محمد الشريف محافظ الاسكندرية، اللواء جمال رشاد رئيس الادارة المركزية للسياحة والمصايف، بتكثيف حملات الرقابة علي الكافتريات والمحال العامة للتأكد من ضبط الأسعار وعدم استغلال المواطنين بأي شكل من الاشكال، مؤكدا على ضرورة التعامل بكل حزم مع الكافيتريات والمقاهي والمنشآت التجارية المخالفة، لضمان عدم استغلال المواطنين .

وتنفيذا لتعليمات المحافظ، شنت الادارة المركزية للسياحة والمصايف 3 حملات بمنطقة الكيلو 21 التابعة لحي العجمي و حملتين بنطاق شوارع راغب باشا و المكس التابعين لحي غرب، وقد أسفرت الحملة بنطاق حي العجمي عن ضبط 14 كافيتريا ومطعم تدار بدون ترخيص وتم اخطار الحى التابع باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة .

وأسفرت حملات حي غرب عن ضبط عدد كافيتريا تدار بدون ترخيص وتم إخطار الحى التابع لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ، كما تم ضبط عدد 10 منشآت تبيع بقوائم أسعار منتهية وتم إخطار المدير المسئول للتواجد بمقر الإدارة رفقة أوراق المنشأة لتجديد قائمة الأسعار كإجراء أولي وفى حالة عدم الحضور سيتم تحرير محضر بالمخالفة، كذلك تم ضبط عدد 4 منشآت تبيع بأسعار غير معتمدة من الإدارة العامة للسياحة، وتم إخطار المدير المسئول للتواجد بمقر الإدارة رفقة أوراق المنشأة لاعتماد قائمة الأسعار كإجراء أولي وفي حالة عدم الحضور سيتم تحرير محضر بالمخالفة .

من جانبه أكد اللواء جمال رشاد، على أن الادارة تقوم بدورها الرقابي لإحكام السيطرة علي الأسعار والكافيتريات والمطاعم مع تحرير محاضر بأقسام الشرطة ضد المنشآت المخالفة وتحويلها للنيابات المختلفة ،مشيرا الى ان الادارة على استعداد كامل تلقى شكاوى المواطنين واستفساراتهم على ارقام الشكاوى: (٠١٢٨٩٢٥٢٦٦٨ و ٠١٢٧٠٧٤٦٤٩٠ ) وكذلك موقع الإدارة الرسمي www.catr.gov.eg ، وتطبيق الادارة علي Google play وكذلك app store .

ضبط 29 مطعم وكافيه بدون ترخيص وتبيع بأسعار غير معتمدة بـ"عجمى الاسكندرية" (صور)