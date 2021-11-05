مجلس مدينة الحسنة: رفع 7 أطنان من المخلفات والقمامة بمدينة الحسنة

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أكد مجلس مدينة الحسنة في وسط سيناء على استمرار متابعة أعمال القطاعات الميدانية على مستوى المركز والمدينة ، وفى مقمتها : رفع تجمعات القمامة وتنظيف الشوارع في اطار مبادرة : " مدينة نظيفة بلا نفايات " ، وذلك حرصا على صحة وسلامة جميع المواطنين داخل مركز ومدينة الحسنة ولمقاومة الأمراض والفيروسات المستجدة تنفيذا لتوجيهات الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء ، وبتعليمات أسامة أحمد محمد عفش رئيس مركز ومدينة الحسنة .

وشدد رئيس مركز ومدينة الحسنة، في بيان، على جميع الإدارات المختصة بالإلتزام فى تنفيذ برنامج حملة النظافة ورفع مخلفات القمامة لجميع أحياء وشوارع المدينة الرئيسية والفرعية تفاديا لإنتشار الأمراض والأوبئة الناتجة عن تجمعات القمامة .. خاصة مع بداية فصل الشتاء وتغير الأحوال المناخية التى تؤثر على صحة المواطنين .

كما شدد أيضا بضرورة المداومة على نظافة الشوارع المحيطة بالمدارس يوميا حفاظا على صحة أبنائنا الطلاب ، مشيرًا الي رفع كمية من القمامة والمخلفات المتراكمة تقدر بنحو ٧ أطنان .

وناشد المواطنين بالحرص على مصلحة الجميع والإلتزام بإلقاء القمامة فى الأماكن المخصصة لها وهى صناديق القمامة .. محذرا بتحرير محاضر للأحياء الغير ملتزمة بذالك والمواطنين المخالفين .. مع تنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة لمكافحة فيروس كورونا المستجد .

وأضاف عفش أنه جارى إستكمال الأعمال للحصول على مدينة حضارية ونظيفة تحت شعار : " مدينة نظيفة بلا نفايات " ، وحفاظا على صحة وسلامة جميع المواطنين من انتشار العدوى والأمراض