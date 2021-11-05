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مساجد شمال سيناء تتحدث عن موضوع مفهوم العبادة خلال خطبة الجمعة

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مساجد شمال سيناء تتحدث عن موضوع مفهوم العبادة خلال خطبة الجمعة مساجد شمال سيناء تتحدث عن موضوع مفهوم العبادة خلال خطبة الجمعة

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تدور خطبة الجمعة الموحدة في مختلف مساجد محافظة شمال سيناء، اليوم الجمعة، حول موضوع «مفهوم العبادة»

وقال الدكتور إبراهيم جمعة إبراهيم، مدير عام مديرية أوقاف شمال سيناء، أن للعبادة مكانة جليلة ومنزلة عالية، فهي الغاية الكبري التي من اجلها خلق الله الخلق.

وأكد جمعة، علي أن مفهوم العبادة له معنيان، وهما مفهوم عام وواسع يشمل أبواب الخير كلها، ومفهوم يشمل أقامة أركان وشعائر الإسلام، فالشخصية السوية هي التي توازن بين أداء الفرائض وعمارة الكون والتحلي بالاخلاق.

وأضاف جمعة، أنه أعطى تعليماته للأئمة والخطباء بضرورة الالتزام بالخطبة الموحدة وعدم تجاوز الوقت المحدد للخطبة، وهو 10 دقائق للخطبتين الأولى والثانية، طبقًا للظروف الخاصة بفيروس كورونا، وارتداء الزى الأزهري أثناء أداء الصلاة.

المصرى اليوم

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