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التضامن تكرم جامعة المنيا لمشاركتها المتميزة في برنامج حاضنات الفائقين

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التضامن تكرم جامعة المنيا لمشاركتها المتميزة في برنامج حاضنات الفائقين التضامن تكرم جامعة المنيا لمشاركتها المتميزة في برنامج حاضنات الفائقين

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تسلم الدكتور عصام الدين صادق فرحات، نائب رئيس جامعة المنيا لشئون التعليم والطلاب، درع التكريم الذي منحته وزارة التضامن الاجتماعي للجامعة، تقديراً لمشاركتها المتميزة برعاية من الدكتور مصطفي عبدالنبي رئيس الجامعة؛ في إنجاح مشروع حاضنات رعاية الفائقين علمياً بالجامعات المصرية، وذلك بالمبادرة التي أطلقتها وزارة التضامن بالتعاون مع الجمعية الشرعية الرئيسية؛ للارتقاء بالبحث العلمي ودعم الباحثين المتميزين، وبرامج رعاية الفائقين، والتمكين الاقتصادي للخريجين، وتنمية الفكر الإنتاج بالجامعات، وكذا توفير الرعاية الاجتماعية للطلاب الأولى بالرعاية.

جاء ذلك بفعاليات ورشة العمل والاجتماع التنسيقي الذي نظمته الجمعية الشرعية الرئيسية، بحضور الدكتورة نيفين القباح وزيرة التضامن الاجتماعي، والأمين العام للجمعية الشرعية، وعدد من رؤساء الجامعات المصرية، ونوابهم، ومنسقي وحدات التضامن الاجتماعي بالجامعات.

وأكد د. «مصطفي عبدالنبي» أن جامعة المنيا تهدف رؤيتها ورسالتها نحو تعزيز استراتيجية التعاون المتبادل والمشترك مع كافة المؤسسات، بما يدعم التنمية الشاملة والعمل المجتمعي، الذي ينعكس بشكل إيجابي على نشاطات وتوجه البحث العلمي؛ لتحقيق أهداف رؤية الدولة للتنمية المستدامة 2030.

وأضاف الدكتور «عصام فرحات»، أن الجامعة تبنت رؤية إنشاء وحدة للتضامن الاجتماعي داخل الجامعة بالتعاون مع وزارة التضامن؛ بما يكفل دعم ورعاية طلابها الفائقين، وحرصها على زيادة وعيهم بأهمية العمل التطوعي ودوره الكبير في تحقيق التنمية الشاملة، والحرص على استمرارية نجاحهم وتميزهم

المصرى اليوم

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