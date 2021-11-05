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جدول مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة اليوم.. وموعد مباراة الأهلي والزمالك فى الدوري المصري

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جدول مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة اليوم.. وموعد مباراة الأهلي والزمالك فى الدوري المصري جدول مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة اليوم.. وموعد مباراة الأهلي والزمالك فى الدوري المصري

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يشهد جول مباريات اليوم الجمعة 5-11-2021 عددًا من أهم المباريات فى الدوري المصري على رأسها مباراة القمة بين الأهلي والزمالك، ومباراة استون فيلا وساوثهامبتون فى الدوري الإنجليزي ومباراة النصر والهلال فى الدوري السعودي.

مواعيد مباريات الدوري المصري والقنوات الناقلة اليوم

تعتبر مباراة الأهلي والزمالك اليوم من أهم المباريات فى الدوري المصري وأهم مباريات اليوم على الإطلاق التى يحرص المشاهد المصري على متباعتها.

  • موعد مباراة سموحة × الشرقية للدخان – الساعة 3.30 عصرا على قناة أون تايم سبورت on time sport 2.
  • مباراة غزل المحلة × إنبي – الساعة 5.30 مساءا على قناة أون تايم سبورت on time sport 3.
  • مباراة فيوتشر × المصري البورسعيدي – الساعة 5.30 مساءا على قناة أون تايم سبورت on time sport 1.
  • موعد مباراة الأهلي والزمالك – الساعة 8 مساءا على قناة أون تايم سبورت on time sport 1.

جدول مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي اليوم والقنوات الناقلة

  • موعد مباراة استون فيلا × ساوثهامبتون – الساعة 10 مساءا على قناة بين سبورت بريميوم 1 - bein Sports 1 HD Premium.

مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة اليوم

  • موعد مباراة قاديش وأتلتيك بيلباو – الساعة 10 مساءا على قناة بين سبورت 1 - bein Sports 1 HD .

جدول مواعيد مباريات الدوري الإيطالي اليوم

  • موعد مباراة جنوي × إمبولي – الساعة 10 إلا ربع مساءا.

مواعيد مباريات الدوري الألماني اليوم

  • موعد مباراة ماينز 05 × بوروسيا مونشنجلادباخ – الساعة 9.30 مساءا.

جدول مواعيد مباريات الدوري الفرنسي

  • موعد مباراة لانس × تروا – الساعة 10 مساءا على قناة بين سبورت 2 - bein Sports 2 HD .

مواعيد مباريات اليوم فى الدورى السعودى والقنوات الناقلة

  • موعد مباراة الشباب × النصر – الساعة 4.45 مساءا على قناة الرياضية .
  • موعد مباراة الفيحاء × الحزم – الساعة 7 مساءا على قناة الرياضية السعودية .
والأهلي في كأس السوبر الافريقي - صورة أرشيفية

المصرى اليوم

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