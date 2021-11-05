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مدحت صالح لجمهوره بعد مشاركتهم في غناء كوكب تاني: بحبكم

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مدحت صالح لجمهوره بعد مشاركتهم في غناء كوكب تاني: بحبكم مدحت صالح لجمهوره بعد مشاركتهم في غناء كوكب تاني: بحبكم

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يواصل المطرب الكبير حفله ضمن فعاليات مهرجان الموسيقى العربية، على خشبة مسرح النافورة، تحت قيادة المايسترو عمرو سليم وفرقته الموسيقية ؤ وحظي مدحت بنسبة الجماهيرية الأكبر منذ إنطلاق المهرجان ، وغنى صالح وأبدع أغنيته الشهيرة كوكب تاني وسط تجاوب الحضور وغناءهم معه ليرد عليهم..بحبكو.وغني بعدها المليونيرات.

وغنى مدحت أغاني زي ما هي حبها، بحلم على قدي، والا تسوى دموع، يتقال، وأبدع مدخن صالح في غناءه لأغنية ٣ سلامات آلتي غناها محمد قنديل من كلمات مرسي جميل عزيز،الحان محمود الشريف، وغنى وردي، الحلوة داير شباكها لمحرم فؤاد

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