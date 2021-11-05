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انهيار عقار سكنى بروض الفرج ولجنة فنية لفحص المباني المجاورة
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السبت 13 نوفمبر 2021 01:16 مساءً
موانئ أبوظبي تحقق نموا 22% في عائداتها خلال الأشهر التسعة الأولى من 2021
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السبت 13 نوفمبر 2021 01:09 مساءً
ضبط صاحب شركة بتهمة النصب والاحتيال في الغردقة
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السبت 13 نوفمبر 2021 01:09 مساءً
احترف تصميم الألعاب الإلكترونية وبيعها «أون لاين».. ضبط متهم بالاتجار بالنقد في الإسكندرية
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السبت 13 نوفمبر 2021 01:09 مساءً
«السعدني» رئيسًا.. إعلان النتيجة النهائية لانتخابات نادى قضاة الإسكندرية (صور)
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السبت 13 نوفمبر 2021 01:09 مساءً
إزالة 59 حالة تعد على أراضي أملاك الدولة في المنيا
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السبت 13 نوفمبر 2021 01:09 مساءً
عقار روض الفرج المنهار .. قرارات عاجلة من محافظ القاهرة بينها «لجنة هندسية»
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السبت 13 نوفمبر 2021 01:08 مساءً
سقوط «نصاب الملابس» في الإسماعيلية
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السبت 13 نوفمبر 2021 01:08 مساءً
رئيس الوزراء: قرار جمهوري بإنشاء مدينة السويس الجديدة.. وربط مخارج السخنة مع المدينة
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السبت 13 نوفمبر 2021 01:08 مساءً
التجارة : الجناح المصري بإكسبو 2020 دبي يجذب 220 ألف زائر
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السبت 13 نوفمبر 2021 01:08 مساءً
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فيديو اليوم السابع
اوعى الجو يخدعك.. الصبح حر وبليل برد.. تعرف على طقس الجمعة عشان تعرف تستمتع بالويك إند
فيديو
فيديو اليوم السابع
الجمعة 05 نوفمبر 2021 09:20 صباحاً
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