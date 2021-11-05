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محمد صلاح يفوز بجائزة لاعب الشهر في الدوري الإنجليزي
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الخميس 11 نوفمبر 2021 01:05 مساءً
الأسهم اليابانية ترتفع وسط عمليات اقتناص صفقات
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الخميس 11 نوفمبر 2021 01:05 مساءً
355.1 مليون دولا صادرات مصر الي فرنسا خلال 6 اشهر ... و الأجهزة الكهربائية في المقدمة
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الخميس 11 نوفمبر 2021 01:05 مساءً
ضبط 13 عنصر إجرامي قائمين على بيع وترويج المواد المخدرة في البحيرة
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الخميس 11 نوفمبر 2021 01:05 مساءً
«شعراوي»: تلقي لقاح كورونا شرطًا لحضور دورات التنمية المحلية بسقارة
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الخميس 11 نوفمبر 2021 01:05 مساءً
مخاوف التضخم العالمية تدفع الليرة التركية لقاع جديد
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الخميس 11 نوفمبر 2021 01:05 مساءً
شحوط باخرة سياحية في النيل بأسوان وعلى متنها 70 سائحا
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الخميس 11 نوفمبر 2021 01:05 مساءً
رصد حوت ضخم بمياه «مرسى علم» بالبحر الأحمر
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الخميس 11 نوفمبر 2021 01:05 مساءً
«حقوق الإنسان بالنواب»: معرض النقل الذكي رسالة إيجابية للمستثمرين
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الخميس 11 نوفمبر 2021 01:05 مساءً
مطلوبة لتنفيذ 11 حكمًا.. تفاصيل إلقاء القبض على طبيبة مزيفة بالصعيد
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الخميس 11 نوفمبر 2021 01:04 مساءً
شبكة عيون الإخبارية
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
البحرية الأمريكية تنشر فيديو من مناورات أمريكية يابانية في بحر الصين الجنوبي
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
الجمعة 05 نوفمبر 2021 09:15 صباحاً
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شيماء مصطفى
مدير عام الموقع
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