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وسط تفاعل كبير من جمهور دار أوبرا دمنهور في محافظة البحيرة غني الفنان أحمد سعد «مولاي إني ببابك»، وذلك في ضمن الحفل الذي أقيم ضمن فاعليات الدورة 30 من مهرجان الموسيقي العربية.

وقدم «سعد» أيضًا خلال الحفل المقام على مسرح دار أوبرا دمنهور أغنيات «إسأل روحك، ويا مصر مين يقدر عليكي، والقلب يعشق، وما بيسألش عليا أبدًا، ولأجل النبي، وع الحلوة والمرة،».

وصاحبت «سعد» خلال الحفل فرقة الإنشاد الديني تحت قيادة المايسترو عمر فرحات.

وتقام فعاليات الدورة 30 من مهرجان الموسيقى العربية خلال الفترة من 1 حتى 15 نوفمبر، والذي تنظمة دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر، وتحت رعاية الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة.

وتضمنت فقرات الحفل أيضًا مجموعة من الفقرات الفنية لنجوم دار الأوبرا، وقدم الفنان أحمد حسن أغنيتي «لا إله إلا الله، ومدد يا نبي»، والفنان حاتم زايد غني «يا طيبة، وما شممت الورد» وغني الفنان تامر نجاح «اللهم صلى وسلم وبارك، وروح الوجود»، كما غنت أيضًا الفنانة سماح عباس اأغنيتى «حبيب الله، ونبينا الكريم».

تفاعل جمهور أوبرا دمنهور في البحيرة مع الأغنيات المقدمة في الحفل، وأنشد مع الفنان أحمد سعد مرددًا أغنية «مولاي إني ببابك»، صفق الحاضرون طويلاً لأغنية «ما بيسألش عليا أبدا».

وعبر الفنان أحمد سعد في ختام الحفل عن سعادته بوجوده في أوبرا دمنهور، وأنه يكون لديه حنين كل عام للحضور والغناء في أوبرا دمنهور، ولقاء جمهوره في دمنهور.

«مولاي إني ببابك».. الفنان أحمد سعد يغني فى أوبرا دمنهور

«مولاي إني ببابك».. الفنان أحمد سعد يغني فى أوبرا دمنهور

«مولاي إني ببابك».. الفنان أحمد سعد يغني فى أوبرا دمنهور