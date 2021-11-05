خبير: آبي أحمد أصبح مهتز وتصريحاته غير متزنة بسبب تقدم جبهة تحرير تيجراي

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور هاني رسلان، مستشار مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية، أن رئيس الوزراء الاثيوبي أبي احمد أصبح مهتز ومرتبك وتصريحاته غير متزنة بسبب التقدم السريع لقوات تيجراي نحو العاصمة أديس أبابا، مؤكدا أن العاصمة مهددة بالفعل والطريق مفتوح أمام قوات تيجراي.

وأضاف الدكتور هاني رسلان، خلال حوار ببرنامج «حديث القاهرة» مع الاعلامي ابراهيم عيسى، على قناة القاهرة والناس، أن آبي أحمد رئيس وزراء اثيوبيا يطالب السكان بأن يحملوا الأسلحة ويرخصوها للدفاع عن أنفسهم أمام تيجراي، مؤكدا ان الطريق الان مفتوح أمام تيجراي والحركة ستكون سريعة خلال الأيام القادمة وستسغرق شهر أو اثنين فقط.

وأشار الدكتور هاني رسلان، مستشار مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية، إلى أن الحكومة الاثيوبية تقر بصعوبة وضعها الان أمام تقدم قوات تيجراي، واعترفت بوجود تهديد حقيقي على الدولة وفق ما أعلنته وزارة العدل بأن ما يحدث الان تهديد وجودي للدولة وهو ما ينعكس في تصرفات آبي أحمد، موضحا أن جذور الصراع المسلح الحالي في أثيوبيا يعود إلى عام 1991.