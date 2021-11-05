أخبار عاجلة

رئيس الوزراء: قرار جمهوري بإنشاء مدينة السويس الجديدة.. وربط مخارج السخنة مع المدينة -
التجارة : الجناح المصري بإكسبو 2020 دبي يجذب 220 ألف زائر -
حملات لضبط المخالفات البيئية بـ4 محافظات -
ضبط موظف بنك سابق بتهمة الاحتيال الإلكتروني على العملاء -
متحف الأقصر: «حتحور» يفوز بقطعة شهر نوفمبر بأعلى نسبة تصويت من الجمهور -
فيديو مرعب.. معلق بالطابق الرابع يتلقى رضيعًا من الخامس -
إغلاق 5 منشآت وضبط وتحرير 239 مخالفة للتدابير الصحية في الشرقية -
شبح الجائحة يطل برأسه مجدداً في أوروبا.. أسبوع مرتفع في الإصابات والوفيات -
السعودية تسمح باستيراد الكافيار والمأكولات البحرية الأوكرانية بهذا الموعد -
الداخلية: ضبط 14932 مخالفًا لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود خلال أسبوع -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. فيديو
  3. cnn arabic

"سوبر ماركت" وسط البحر.. شاهد كيف تعمل هذه الكبسولات المستدامة في دبي

Print
مواضيع متعلقة
الشريك المؤسس لـAirbnb: قطاع السفر تغير للأبد وسنقدم حلولًا لمن "يعمل رقميًا"

الشريك المؤسس لـAirbnb: قطاع السفر تغير للأبد وسنقدم حلولًا لمن "يعمل رقميًا"

شركة طيران تحظر نقل مواطني 3 دول عربية إلى بيلاروسيا.. وأوروبا تخشى استغلالهم

شركة طيران تحظر نقل مواطني 3 دول عربية إلى بيلاروسيا.. وأوروبا تخشى استغلالهم

يزيد المرونة ويمنع الإصابة.. ما هي فوائد تمارين التمدّد؟

يزيد المرونة ويمنع الإصابة.. ما هي فوائد تمارين التمدّد؟

أنجلينا جولي حزينة على حظر "الأبديون" ومأساة في هيوستن.. إليكم "الأبرز في أسبوع"

أنجلينا جولي حزينة على حظر "الأبديون" ومأساة في هيوستن.. إليكم "الأبرز في أسبوع"