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رئيس الوزراء: قرار جمهوري بإنشاء مدينة السويس الجديدة.. وربط مخارج السخنة مع المدينة
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السبت 13 نوفمبر 2021 01:08 مساءً
التجارة : الجناح المصري بإكسبو 2020 دبي يجذب 220 ألف زائر
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السبت 13 نوفمبر 2021 01:08 مساءً
حملات لضبط المخالفات البيئية بـ4 محافظات
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السبت 13 نوفمبر 2021 01:08 مساءً
ضبط موظف بنك سابق بتهمة الاحتيال الإلكتروني على العملاء
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السبت 13 نوفمبر 2021 01:08 مساءً
متحف الأقصر: «حتحور» يفوز بقطعة شهر نوفمبر بأعلى نسبة تصويت من الجمهور
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السبت 13 نوفمبر 2021 01:08 مساءً
فيديو مرعب.. معلق بالطابق الرابع يتلقى رضيعًا من الخامس
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السبت 13 نوفمبر 2021 01:00 مساءً
إغلاق 5 منشآت وضبط وتحرير 239 مخالفة للتدابير الصحية في الشرقية
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السبت 13 نوفمبر 2021 01:00 مساءً
شبح الجائحة يطل برأسه مجدداً في أوروبا.. أسبوع مرتفع في الإصابات والوفيات
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السبت 13 نوفمبر 2021 01:00 مساءً
السعودية تسمح باستيراد الكافيار والمأكولات البحرية الأوكرانية بهذا الموعد
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السبت 13 نوفمبر 2021 01:00 مساءً
الداخلية: ضبط 14932 مخالفًا لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود خلال أسبوع
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السبت 13 نوفمبر 2021 01:00 مساءً
شبكة عيون الإخبارية
فيديو
cnn arabic
شاهد.. أول فتاة أردنية تقود دراجة نارية في حلبات السباق
فيديو
cnn arabic
الجمعة 05 نوفمبر 2021 09:07 صباحاً
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