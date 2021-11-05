تسجيل دخول
Toggle navigation
شبكة عيون الإخبارية
الرئيسية
أخبار مصر
حوادث
محافظات
العالم
أسعار
حظك اليوم
رياضة
فن
هو و هي
فيديو
DMC
أخبار عاجلة
رئيس الوزراء: قرار جمهوري بإنشاء مدينة السويس الجديدة.. وربط مخارج السخنة مع المدينة
-
السبت 13 نوفمبر 2021 01:08 مساءً
التجارة : الجناح المصري بإكسبو 2020 دبي يجذب 220 ألف زائر
-
السبت 13 نوفمبر 2021 01:08 مساءً
حملات لضبط المخالفات البيئية بـ4 محافظات
-
السبت 13 نوفمبر 2021 01:08 مساءً
ضبط موظف بنك سابق بتهمة الاحتيال الإلكتروني على العملاء
-
السبت 13 نوفمبر 2021 01:08 مساءً
متحف الأقصر: «حتحور» يفوز بقطعة شهر نوفمبر بأعلى نسبة تصويت من الجمهور
-
السبت 13 نوفمبر 2021 01:08 مساءً
فيديو مرعب.. معلق بالطابق الرابع يتلقى رضيعًا من الخامس
-
السبت 13 نوفمبر 2021 01:00 مساءً
إغلاق 5 منشآت وضبط وتحرير 239 مخالفة للتدابير الصحية في الشرقية
-
السبت 13 نوفمبر 2021 01:00 مساءً
شبح الجائحة يطل برأسه مجدداً في أوروبا.. أسبوع مرتفع في الإصابات والوفيات
-
السبت 13 نوفمبر 2021 01:00 مساءً
السعودية تسمح باستيراد الكافيار والمأكولات البحرية الأوكرانية بهذا الموعد
-
السبت 13 نوفمبر 2021 01:00 مساءً
الداخلية: ضبط 14932 مخالفًا لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود خلال أسبوع
-
السبت 13 نوفمبر 2021 01:00 مساءً
شبكة عيون الإخبارية
فيديو
فيديو اليوم السابع
المشهد كامل.. انفعالات قوية من حسام و ابراهيم حسن عقب احستاب ركلة جزاء لبيراميدز ضد الاتحاد
فيديو
فيديو اليوم السابع
الجمعة 05 نوفمبر 2021 09:01 صباحاً
96
Facebook
Twitter
Print
الكلمات الدلائليه
فيديو ، عيون ، أخر الأخبار
مصراوي
روسيا اليوم
النهار
dmc
mbc
rt arabic
cnn
cnn arabic
bbc arabic
مواضيع متعلقة
سر سقوط الثلوج على الصعيد.. هيئة الأرصاد تكشف السبب ورسالة هامة للمصريين: شيلوا الصيفى من النهاردة
فيديو اليوم السابع
السبت 13 نوفمبر 2021 12:43 مساءً
المنيا خارج حزام الأمطار.. برودة خفيفة وشمس ساطعة على عروس الصعيد
فيديو اليوم السابع
السبت 13 نوفمبر 2021 12:27 مساءً
اقبال كبير من السياح علي منطقة الكورنيش بالغردقة لمشاهدة منظر البحر والغيوم
فيديو اليوم السابع
السبت 13 نوفمبر 2021 12:11 مساءً
طقس البحر الأحمر : سيول بمرسي علم وأمطار غزيرة بالشلاتين وسحب منخفضة علي الغردقة وغارب
فيديو اليوم السابع
السبت 13 نوفمبر 2021 12:11 مساءً
السابق
ملكة السمين فى السيدة زينب.. خريجة تجارة بس بتعشق السلخانة وفخورة بمنطقتها وأهلها الجزارين
التالى
شريف اكرامى يشكو من الإصابة بالعضلة الأمامية عقب خروجه خلال لقاء بيراميدز و الإتحاد السكندري
Tweets by @3yonNews