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"الهيئة العامة للمنافسة" تُحذّر من مخالفات تصل غرامتها إلى 10 ملايين ريال
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الخميس 11 نوفمبر 2021 12:56 مساءً
"الصناعات العسكرية" تعتزم المشاركة في معرض دبي للطيران 2021
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الخميس 11 نوفمبر 2021 12:56 مساءً
"تقنية تبوك" تحقق الاعتماد المؤسسي من هيئة "تقويم التعليم والتدريب"
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الخميس 11 نوفمبر 2021 12:56 مساءً
جماهير المنتخب السعودي أمام أستراليا: معاك يا الأخضر
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الخميس 11 نوفمبر 2021 12:56 مساءً
فيديو.. والد التوأم السيامي المصري: شكراً خادم الحرمين وشعب المملكة
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الخميس 11 نوفمبر 2021 12:56 مساءً
حملات مكبرة للنظافة ورفع التراكمات والتجميل والإنارة بمركز أبو قرقاص بالمنيا
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الخميس 11 نوفمبر 2021 12:50 مساءً
660 مليون جرعة حجم الاستهلاك السنوي من اللقاحات بالشرق الأوسط وأفريقيا
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الخميس 11 نوفمبر 2021 12:50 مساءً
خالد العناني: نقدم كل الإمكانات لإقامة احتفالية كبرى للترويج لمحافظة الأقصر
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الخميس 11 نوفمبر 2021 12:50 مساءً
«إعلام النواب»: مراجعة اشتراطات السلامة الصحية بالمنشآت الفندقية بداية انتعاش للسياحة
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الخميس 11 نوفمبر 2021 12:50 مساءً
تعرف علي شروط مسابقة «كوني» لمناهضة العنف ضد المرأة بالمنيا
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الخميس 11 نوفمبر 2021 12:50 مساءً
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فيديو اليوم السابع
أرخص عفش في مصر الـ4 أوض كاملة بـ60 ألف جنيه
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فيديو اليوم السابع
الجمعة 05 نوفمبر 2021 09:01 صباحاً
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