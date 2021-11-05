بيراميدز يرفض التفريط في لاعبيه للمنتخب ويطالب بايجاد حل للأزمة

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عبر إيهاب جلال المدير الفني لفريق نادي بيراميدز عن سعادته البالغة بالفوز الكبير الذي تحقق على حساب الاتحاد والفوز بثلاثية نظيفة، موضحا أهمية الانتصار الثالث على التوالي، والذي وضع الفريق بالعلامة الكاملة في صدارة جدول ترتيب الدوري.

وكشف عن أنه سيعمل على استغلال فترة التوقف الدولي ١٤ يوما في تجهيز اللاعبين والإعداد القوي للمرحلة المقبلة، واستكمال الدوري ومواصلة مشوار كأس الكونفدرالية الأفريقية، كاشفا على أن النادي يحتاج جميع لاعبيه في مباريات الكونفدرالية، ويجب إيجاد حل لأزمة وجود لاعبي بيراميدز مع المنتخب في ذلك التوقيت، وفي النهاية من الصعب التفريط في اللاعبين.