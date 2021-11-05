جامعة العريش تتبنى تنفيذ مبادرة «سيناء خالية من الأمية»

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تشارك جامعة العريش، برئاسة الدكتور حسن عبدالمنعم الدمرداش، بفاعلية في محو الأمية على مستوى محافظة شمال سيناء، بتبنى تنفيذ مبادرة باسم «سيناء خالية من الأمية».

وأكد رئيس الجامعة على أن المبادرة تعد مساهمة من الجامعة في القضايا القومية المصرية، وعلى رأسها قضية الأمية.. لما تمثله من مخاطر حقيقية على نمو وتطور المجتمع المصرى، مشيرا إلى حرصه على تفعيل دور الجامعة في خدمة المجتمع المحلى ومواصلة جامعة العريش لدورها المجتمعى وتنمية البيئة من خلال دعم رؤية مصر ٢٠٣٠ للتنمية المستدامة في مختلف المجالات للتأكيد على تكاتف مختلف أجهزة ومؤسسات الدولة في دعم رؤية مصر ٢٠٣٠، فضلًا عن الإسهام بفاعلية في دعم المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» وغيرها من المبادرات الرئاسية لتطوير المجتمعات والريف المصرى .

وأضاف أنه تم بحث ومناقشة بعض الموضوعات لخدمة المجتمع وتنمية البيئة السيناوية للوقوف على احتياجات المجتمع باعتبار أن الجامعة هي قاطرة التنمية ولديها كافة الكوادر والخبرات العلمية إلى جانب الامكانات الداعمة لتحقيق التنمية الشاملة بأسلوب علمى تنموى، وكان من أهم القضايا والموضوعات هو قضية الأمية، وتم الاعلان عن مبادرة تقوم بها الجامعة لمحو الأمية بهدف نسعى إلى تحقيقه، وهو ( سيناء بلا أمية ) خاصة مع توافر أساتذة كلية التربية في مختلف التخصصات.. حيث تم تنظيم عدة دورات تخصصية وورش عمل وبرامج تدريبية لمعلمى التربية والتعليم ومحو الأمية من خلال عقد بروتوكولات تعاون مع مديرية التربية والتعليم وفرع الهيئة العامة لتعليم الكبار بالمحافظة واستضافة امتحانات محو الأمية التي تعقدها الهيئة العامة لتعليم الكبار بالجامعة، وانشاء مقر لفرع الهيئة العامة لتعليم الكبار داخل الجامعة.

من جهة أخرى اشترطت جامعة العريش على طلاب السنوات النهائية محو أمية عدد من الدارسين لكل خريج أو خريجة للحصول على شهادة التخرج، على أن تقوم الهيئة العامة لتعليم الكبار باجراء الامتحانات اللازمة لهم واثبات محو أميتهم ونجاحهم حتى يحصل الخريجيون على شهادات تخرجهم من الجامعة.