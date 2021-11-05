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مواصلة حملة الحصاد الصيفى لمكافحة القوارض والحشرات بالعريش

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مواصلة حملة الحصاد الصيفى لمكافحة القوارض والحشرات بالعريش مواصلة حملة الحصاد الصيفى لمكافحة القوارض والحشرات بالعريش

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واصلت وحدة مكافحة ناقلات الأمراض وملاريا العريش، حملة الحصاد الصيفى لمكافحة القوارض والحشرات ناقلات الأمراض بالعريش، وذلك تحت رعاية الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء والدكتور طارق محمد كامل وكيل وزارة الصحة وادارة المتوطنة بمديرية الصحة، وإشراف ورئاسة المهندس صبحى الفرماوي رئيس وحدة مكافحة ناقلات الأمراض وملاريا العريش .

وأكد رئيس الوحدة أنه ضمن فعاليات حملة الحصاد الصيفى تم تغطية حي الضاحية ومنطقة مدخل عاطف السادات والمرحلة الرابعة بالمبيدات اللازمة لمكافحة القوارض والذباب البالغ ويرقات الذباب، وايضا تم تغطية الطفح الموجود في بعض عمارات الضاحية والمرحلة الرابعة بالمبيدات اللازمة لمكافحة يرقات البعوض والبعوض البالغ.. مشيرا إلى أن كل ذلك من خلال فريق مكافحة ناقلات الأمراض وملاريا العريش وأعضاء الفريق هم: المهندس محمود فايز، المهندسة الهام عايش، والفنيين: كمال السيد والسيد السنوسى ومحمد شحاتة وسعيد متولي، والسائقين: أحمد على ونافذ عبده مسلم .

يذكر أن حملة الحصاد الصيفى تنظمها مديرية الصحة في شمال سيناء لمكافحة القوارض والحشرات ناقلات الأمراض بمدينة العريش منذ يوم 10 أكتوبر الجارى وتستمر حتى يوم 14 نوفمبر المقبل، حيث تستهدف جميع أحياء ومناطق العريش بعمليات الترصد الحشرى لمكافحة الحشرات والقوارض الناقلة للأمراض وتطهير الأحياء والمناطق بها

المصرى اليوم

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