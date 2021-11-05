قتل ابن شقيقه وأصاب والديه وأخويه.. حبس مهندس فى البحيرة

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قررت نيابة مركز كفر الدوار حبس مهندس مدني متهم بقتل نجل شقيقه وذبح والدته وإصابة والده وشقيقيه وأخت الطفل القتيل، 4 أيام على ذمة التحقيقات التى أجراها أحمد أبو عيطة وكيل النيابة، بسكرتارية عبد النبي إبراهيم، تحت إشراف المستشار مصطفي الراعي مدير نيابة مركز كفر الدوار.

وكان طفل طفل يبلغ من العمر 6 سنوات لقي مصرعه على يد عمه خلال قيامه بالاعتداء على أفراد أسرته فى المنزل خلال تواجدهم بالمنزل فى مركز كفر الدوار فى محافظة البحيرة ، وأصيبوا اصابات خطيرة من جراء ذلك.

تمكنت قوة من ضباط مباحث مركز شرطة كفر الدوار من ضبط المتهم وبحوزتة السكين والعصا المستخدمين فى الجريمة.

وتلقي اللواء أحمد عرفات، مدير أمن البحيرة ، اخطارًا من مركز شرطة كفر الدوار بقيام مهندس مدني يقيم بمنطقة أبيس المستجدة بالتعدي على أفراد أسرته داخل المنزل مما أدي لمقتل نجل شقيقه وإصابة 5 من أفراد الأسرة.

وأسفر الحادث عن مقتل الطفل «أيمن .م» ٦ سنوات، وأصيب فى الحادث أيضًا «هناء .م» 50 سنة، والدة المتهم، وتم نقلها إلي المستشفي الجامعي فى الإسكندرية، وكذلك «خميس .ج» 58 سنة، والد المتهم، وشقيقي المتهم «محمود» 16 سنة، و«أحمد» 28 سنة، و«آيات» 4 سنوات، ابنة شقيق المتهم وشقيقة الطفل القتيل.

تم نقل الجثة والمصابين إلي مستشفي كفر الدوار المركزي فى البحيرة ، وتم نقل الجثمان إلي ثلاجة حفظ الموتي فى المستشفي تحت تصرف النيابة العامة، وتحويل الأم المصابة إلي المستشفي الجامعي بالإسكندرية، وعمل الاسعافات اللازمة لباقي الاسرة، وتولت النيابة العامة التحقيقات حول الواقعة.

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