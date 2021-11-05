جهاز لعروس دار الأيتام هدية من مؤسسة خيرية بشمال سيناء

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تسلمت عروس دار الرعاية المتكاملة للأيتام بالعريش مروة حمادة ، جهاز متكامل لمسكن الزوجية كهدية مقدم لها من احدي المؤسسات الخيرية.

وقامت لجنة من التضامن الاجتماعى بشمال سيناء برئاسة على غيط مدير إدارة الجمعيات بالتضامن الاجتماعى ومندوب عن المؤسسة الخيرية، بتسليم العروس كافة مكونات الجهاز الذي تضمن أجهزة كهربائية وأدوات منزلية وسجاد وأثاث منزلى خشبى بحضور العريس وأسرته.

يذكر أنه سبق عقد قران العروس منذ بضعة أشهر بحضور الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء وعدد من القيادات ومنظمات المجتمع المدنى باعتبارها أول فتاة يعقد قرانها من نزلاء دار الرعاية المتكاملة للأيتام بالعريش.