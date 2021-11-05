صحة شمال سيناء : استمرار إعفاء المرضي من رسوم الفحوصات الطبية

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أعلنت مديرية الصحة بشمال سيناء، عن استمرار إعفاء المرضي من رسوم الفحوصات الطبية، طبقًا لتوجيهات اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء.

وقال الدكتور طارق شوكه، وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء، أنه تم اعفاء عدد 229 حالة مرضية في مستشفى العريش العام بشمال سيناء من رسوم الفحوصات الطبية كليا وجزئيا خلال شهر أكمن جانبه أشار إبراهيم عبدالله مدير إدارة الخدمة الاجتماعية الطبية إلى إعفاء ١٢٩ حالة مرضية بالقسم الداخلى، و١٠٠ حالة مرضية أخرى بالعيادات الخارجية بالمستشفى، علاوة على صرف مبلغ ٣٠٠ جنيها لعدد ٥ حالات من مرضى الدرن كاعانة حكومية لهم .

وأضاف أن الأخصائيين الاجتماعيين يؤدون واجباتهم نحو المرضى غير القادرين لتسهيل الخدمة الطبية لهم، حيث أن مساعدة المرضى غير القادرين واجب انسانى، وأن مكتب الخدمة الاجتماعية بمستشفى العريش العام يعمل على مدار الساعة في خدمة المرضى .