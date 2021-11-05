ضبط موظف في صحة الغربية ينتحل صفة طبيب أسنان

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تمكنت مديرية الصحة بالغربية، إدارة العلاج من ضبط (و. أ ) يقوم بانتحال صفة طبيب أسنان بمدينة المحلة الكبرى، يعمل موظف بإحدى مكاتب الصحة يقوم بالكشف على المرضى بعيادة أسنان مجهزة ويوجد أيضا بالعيادة غرفة ملحقة بها معمل أسنان، وقد أقر المرضى الموجودين بالعيادة بأنه يقوم بالكشف الطبي عليهم وعمل إجراءات طبية مثل الحشو والخلع والتركيبات وقد تم عمل محضر اثبات حالة بالواقعة وجاري اتخاذ كافة الإجراءات القانونية

جاء ذلك يتوجيهات الدكتور عبدالناصر حميدة وكيل وزاره الصحه بالغربيه بتشكيل لجنة مكبرة برئاسة الدكتور حامد محمود، بعد ورود معلومات للإدارة الصحية بالمحلة ثاني، إدارة العلاج الحر عن تردد عدد كبير من المواطنين على إحدى العيادات الخاصة، وأن هناك شبهات حول مقدم الخدمة.، عقب تقنين الإجراءات، تم استهداف العيادة محل الواقعة بمعرفة إدارة العلاج الحر،

قامت اللجنة بالتفتيش على محل الواقعة وضبط الموظف منتحل صفة طبيب الأسنان بالمحلة العام وذلك بعضوية الدكتور أحمد الشيخ ( مفتش العلاج الحر بمديرية الشؤون الصحية ) والدكتور مهاب صلاح ( مفتش العلاج الحر بالمحله ثان ) والدكتور ابراهيم عامر ( مفتش العلاج الحر بالمحله اول ).