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عبدالله السعيد : بيراميدز هدفه الفوز علي الأهلى والزمالك والتتويج بالدوري

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عبدالله السعيد : بيراميدز هدفه الفوز علي الأهلى والزمالك والتتويج بالدوري عبدالله السعيد : بيراميدز هدفه الفوز علي الأهلى والزمالك والتتويج بالدوري

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عبر عبدالله السعيد قائد فريق نادي بيراميدز عن سعادته البالغة بالثلاثية والانتصار الكبير على حساب الاتحاد السكندري، مشددا على أن الفوز مهم للغاية كونه الثالث تواليا في الدوري، والفريق لديه هدف واحد وهو الفوز في جميع مبارياته في الدوري.

وشدد على أن الفريق لم يقدم أفضل أداء ممكن له في ظل غياب التركيز لبعض الوقت، ولكن خبرة اللاعبين حسمت المباراة في النهاية لصالح بيراميدز ومكنت الفريق من حصد ٣ نقاط هامة في المنافسة على لقب الدوري.

وأشار إلى أنه يجتهد ويقدم كل شيء ممكن لمساعدة زملائه في تحقيق الفوز والانتصارات بجميع المباريات، وفخور بأرقامه وأهدافه، ولكن الأهم هو تحقيق الانتصارات ومواصلة المسيرة حتى النهاية والتقدم خطوات أكبر في جدول الترتيب في ظل سعي بيراميدز للمنافسة على جميع البطولات خلال المرحلة المقبلة.

المصرى اليوم

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