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عفت نصار : قمة الأهلي والزمالك ستشهد حالات طرد

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عفت نصار : قمة الأهلي والزمالك ستشهد حالات طرد عفت نصار : قمة الأهلي والزمالك ستشهد حالات طرد

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أكد عفت نصار نجم الأسبق، أن الفريق الأبيض الأقرب للفوز بلقاء القمة، اليوم الجمعة، في الجولة الثالثة للدوري.

وقال نصار إن الزمالك أفضل فريق في الدوري في وجهة نظره ويملك عنصر الانسجام.

وأشار إلى أن التونسي على معلول ظهير أيسر الأهلي سيتأثر في انطلاقاته الهجومية لوجود أحمد سيد زيزو جناح أيمن الزمالك، إلا إذا لعب الأهلي بطريقة 3-4-3.

وتابع: «الكرات الثابتة سلاح مهم في لقاء القمة وخصوصاً للاهلي لامتلاكه لاعبين يجيدون ضربات الرأس مثل بدر بانون وحمدي فتحي وعمرو السولية».

وتوقع نصار ظهور البطاقات الحمراء في لقاء القمة من جانب الحكم محمد عادل، كما توقع تدخل حكام الفيديو في عدة لعبات.

المصرى اليوم

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