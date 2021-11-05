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بيراميدز يكشف سبب مغادرة إكرامي أمام الاتحاد

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بيراميدز يكشف سبب مغادرة إكرامي أمام الاتحاد بيراميدز يكشف سبب مغادرة إكرامي أمام الاتحاد

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كشف حمد إبراهيم المدرب العام لفريق بيراميدز عن تفاصيل إصابة شريف إكرامي حارس مرمى الفريق.

وقال إبراهيم إن إكرامي شعر بشد في العضلة الأمامية، وهو ما جعله يفضل المغادرة، وعدم استكمال لقاء الاتحاد السكندري بالدوري.

وأضاف:«إكرامي سيخضع لأشعة لتحديد مدة غيابه عن المستطيل الأخضر وننتظر تحديد فترة ابتعاده عن الملاعب في الساعات القادمة».

وتابع: «ليس لدينا أزمة في حراسة المرمى فلدينا حارسان مميزان، وهما مهدي سليمان، وأحمد دعدور، بجانب الحارسين الصاعدين عبدالرحمن أيمن، ويوسف نادر».

المصرى اليوم

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