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نجم الإسماعيلي يحذر : الدراويش في خطر

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نجم الإسماعيلي يحذر : الدراويش في خطر نجم الإسماعيلي يحذر : الدراويش في خطر

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قال سيد عبدالرازق «بازوكا» نجم الإسماعيلي الأسبق، إن الدراويش في خطر هذا الموسم بعد البداية التي وصفها بالكارثية باستقبال 3 هزائم.

وأضاف بازوكا عبر برنامج البريمو أنه يطالب جماهير الإسماعيلي بدعم الفريق في هذه المرحلة الحرجة، لأن اللاعبين أصبحوا بلا هوية، كما أن مهمة المجلس الجديد برئاسة يحيى الكومي صعبة للغاية في إنقاذ الفريق.

وأضاف: «لا وقت حاليا للمجاملات، وإذا كان حمزة الجمل الأنسب فليتولى المهمة، ولو كان الأفضل الخيار للمدرب الأجنبي فليتم التعاقد مع مدرب أجنبي صاحب شخصية فنية مميزة».

المصرى اليوم

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