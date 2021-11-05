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إصابة 16 شخص في 4 تصادم وانقلاب بطرق المنيا

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إصابة 16 شخص في 4 حوادث تصادم وانقلاب بطرق المنيا إصابة 16 شخص في 4 تصادم وانقلاب بطرق المنيا

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أصيب 16 شخصا، في 4 تصادم وانقلاب بطرق بمحافظة المنيا.

تلقي اللواء محمد عبدالتواب مدير أمن المنيا، إخطارا من عمليات النجدة باصابة 16 شخصا، في 4 حوادث تصادم وانقلاب بطرق المحافظة، بينهم تصادم سيارة رقم 5284 ق ر ط ملاكي، بآخري رقم 9578 ن ر د، ملاكي، بطريق الصعيد الصحراوي الغربي، جنوب قرية شوشة، بمركز سمالوط، بسبب التخطي الخاطئ، تسبب الحادث في إصابة 8 أشخاص مقيمون جميعا بمركز سمالوط.

وتصادم سيارة ملاكي بآخري ربع نقل بطريق محور سمالوط الجديد شمال المنيا، مما تسبب الحادث في إصابة 5 أشقاء، بينهم 4 أطفال، مقيمون جميعا بمركز مغاغة.

كما أصيب شخصين اثنين صدمتهم سيارة بطريق سكة تله بمركز المنيا، وإصابة شخص في حادث تصادم سيارة برصيف أمام قرية المحرص بمركز ملوي.

تم نقل المصابين إلى المستشفيات المركزية، لتلقي العلاج والتحفظ على السيارات تحت تصرف النيابة العامة.

المصرى اليوم

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