المصري يصرف مكافآت الفوز على الموارد الأوغندي قبل مواجهة فيوتشر

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صرف مسؤولو النادي المصري البورسعيدي برئاسة سمير حلبية، للاعبي الفريق الأول لكرة القدم، مكافأة الفوز على فريق سلطات الموارد الأوغندي في دور ال32 من بطولة الكونفيدرالية الافريقية.

وقرر مسؤولو النادي البورسعيدي صرف مكافأة الفوز على بطل أوغندا، لتحفيز اللاعبين قبل مواجهة فيوتشر في بطولة الدوري الممتاز.

ويلتقي المصري مع فيوتشر مساء اليوم الجمعة، على ستاد الجيش ببرج العرب، ضمن مباريات الجولة الثالثة من مسابقة الدوري الممتاز.

ويسعى النادي البورسعيدي لتحقيق الفوز الأول له في مسابقة الدوري، بعدما تعادل في أول جولتين مع غزل المحلة بهدف لكل فريق وسموحة سلبيًا.