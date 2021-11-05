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أكد عفت نصار نجم الزمالك الأسبق أن الفريق الأبيض الأقرب للفوز بمباراة القمة أمام النادي الأعلي.

ويلتقي الزمالك مع الأهلي، مساء اليوم الجمعة، على ستاد القاهرة، في الجولة الثالثة للدوري.

وقال نصار في تصريحات تليفزيونية، إن الزمالك أفضل فريق في الدوري في وجهة نظره ويملك عنصر الانسجام.

وأشار إلى أن التونسي على معلول ظهير أيسر الأهلي سيتأثر في انطلاقاته الهجومية لوجود أحمد سيد زيزو جناح أيمن الزمالك إلا إذا لعب الأهلي بطريقة 3-4-3.

وتابع: «الكرات الثابتة سلاح مهم في لقاء القمة وخصوصاً للأهلي لامتلاكه لاعبين يجيدون ضربات الرأس مثل بدر بانون وحمدي فتحي وعمرو السولية».

وتوقع نصار، ظهور البطاقات الحمراء في لقاء القمة من جانب الحكم محمد عادل، كما توقع تدخل حكام الفيديو في عدة لعبات.